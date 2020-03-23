ضبط خلية تعمل في تزوير العملة بجنوب دارفور

ضبطت مباحث شرطة جنوب دارفور خلية تعمل في تزوير العملة الوطنية تتكون من رجل وزوجته وبحوزتهما مبلغ “2” مليون جنيه مزيف فئة “500” جنيه وطابعة ملونة ومواد تصنيع بجانب “2” مسدس. Advertisements ووفقاً لصحيفة آخر لحظة، تم فتح بلاغات تحت المادة “26/117” في مواجهة المتهمين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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