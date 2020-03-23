قوة كبيرة من الشرطة تضرب طوقاً أمنياً على مسجد “عبد الحي يوسف”

التاريخ: 23-مارس-2020 فى : أخبار 14 مشاهدة ضربت قوة كبيرة من الشرطة طوقاً أمنياً على مسجد الشيخ عبد الحي يوسف فجر (السبت) بحي جبرة جنوب الخرطوم. Advertisements وقال مصدر إن معلومة رصدتها الشرطة تشير إلى مساعٍ لمجموعات تخطط لتحركات مريبة تصاحب انطلاقة مواكب احتجاجية تنطلق من داخل مسجد عبد الحي بمنطقة جبرة. وبحسب صحيفة السوداني، أرسلت الشرطة قوات على متن سيارات طوقت المسجد لمراقبة الحركة بداخله وفقاً للمعلومات الواردة لديها بشأن تسيير مواكب أو تظاهرات تتخللها تحركات أخرى لتلك المجموعات عقب صلاة الفجر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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