رفض واسع لاحتكار شراء القمح للبنك الزراعي

التاريخ: 23-مارس-2020 فى : أخبار 1 مشاهدة Advertisements رفض عدد كبير من مزارعي الجزيرة والمناقل قرار رئيس الوزراء القاضي باحتكار شراء القمح للبنك الزراعي، واصفين القرار بحسب صحيفة آخر لحظة بالمجحف والظالم ولا يعبر عن عدالة الثورة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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