فرض إجراءات احترازية لمعتقلي النظام بسبب (كورونا)

التاريخ: 23-مارس-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة Advertisements قابلت اسر معتقلي النظام السابق في سجن كوبر، فرض اجراءات احترازية بسبب فيروس “كورونا” للمقابلات والزيارات بالرفض. وقالت مصادر بحسب صحيفة آخر لحظة امس ان الاجراءات تشمل فصل الزائر عن المعتقل عبر حاجز حديدي مكون من السلك بمسافة 2.5 متر تحوطاً لفيروس كورونا، وذكرت ان الاسر رفضت الاجراء. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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