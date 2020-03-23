إضراب (600) عامل بالخزانات

التاريخ: 23-مارس-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة انتقد تجمع العاملين بالخزانات، فصل الخزانات اداريا وفنيا من التوليد المائي التابع للكهرباء واخلاء سبيل “600” عامل إلى وزارة الري والموارد المائية بلا سند قانوني وبدون وظائف مصدقة لتكون تابعة للتوليد المائي مالياً. Advertisements واشار بحسب صحيفة آخر لحظة، الى ان القرار صدر دون تسوية مستحقات العاملين، ودعا بيان التجمع جميع العاملين بالخزانات بالمشاركة في الإضراب عن العمل اليوم وغداً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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