عضو بمجلس التغيير: التعيينات أزالت التمكين بتمكين أسوأ

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قال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الصادق آدم إسماعيل، إن كل التعيينات التي تمت بمؤسسات الدولة، منذ إعلان الحكومة الانتقالية هي إزالة تمكين الإنقاذ بتمكين آخر أسوأ.

ودعا الصادق في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة امس رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزراء حكومته إلى فتح الوظائف للجمهور للتنافس الحُر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)