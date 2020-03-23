متهم في انقلاب الانقاذ يسلم نفسه للنيابة

التاريخ: 23-مارس-2020
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سلم المتهم بالمشاركة في انقلاب الانقاذ 1989 القيادي بحزب المؤتمر الشعبي الصافي نور الدين ابراهيم نفسه للنيابة.
وكشف عضو هيئة الدفاع عن متهمي الشعبي في المحاولة الانقلابية اسماعيل الازهري في تصريحات بحسب صحيفة آخر لحظة، أمس عن أكتمال اجراءات القبض على القيادي بالشعبي الصافي نور الدين بالنيابة، وقال ان الصافي ظل متواجد بمنزله ومكان عملة الا ان النيابة اصدرت نشرة بانه متهم هارب ، وأضاف هذا القول غير صحيح لان الصافي متواجد بمنزله.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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