التاريخ: 23-مارس-2020 فى : أخبار 148 مشاهدة سلم المتهم بالمشاركة في انقلاب الانقاذ 1989 القيادي بحزب المؤتمر الشعبي الصافي نور الدين ابراهيم نفسه للنيابة. Advertisements وكشف عضو هيئة الدفاع عن متهمي الشعبي في المحاولة الانقلابية اسماعيل الازهري في تصريحات بحسب صحيفة آخر لحظة، أمس عن أكتمال اجراءات القبض على القيادي بالشعبي الصافي نور الدين بالنيابة، وقال ان الصافي ظل متواجد بمنزله ومكان عملة الا ان النيابة اصدرت نشرة بانه متهم هارب ، وأضاف هذا القول غير صحيح لان الصافي متواجد بمنزله. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متهم في انقلاب الانقاذ يسلم نفسه للنيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.