تحذير شديد من منظمة الصحة العالمية بشأن رسالة صوتية متداولة في مصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حذر مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، من رسالة صوتية متداولة لشخص يدّعى انتماءه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر.

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” اليوم الأحد، “‏لقد تم تداول اليوم رسالة صوتية عن شخص يدّعى انتماءه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر”.

وأضافت “هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة”.

وأكدت أن “بيانات المنظمة دائما تخرج من المنصات الرسمية لها والتي يتم تحديثها بشكل رسمي”. المادة السابقة أمير الكويت عن فيروس “ أمير الكويت عن فيروس “ كورونا ”: نواجه أزمة صحية عالمية عابرة للقارات المقالة القادمة بسبب فيروس كورونا… العالم قد يواجه أسوأ أزماته منذ 90 عاما

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