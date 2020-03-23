الصيحة: * اتجاه لتشكيل محاكم خاصة لمسؤولي النظام المخلوع * (الصيحة) تنشر خفايا إعفاء (أردول) * رفض لقرار احتكار القمح ومزارعون يلوحون بالتصعيد الجريدة: * اختفاء (60) مليون من وزارة المالية بالخرطوم * الشيوعي: قوى التغيير ستظل موحدة حتى نهاية الفترة الانتقالية (الجريدة) تكشف أسباب إقالة أردول السوداني: * (وزير) يدفع باستقالته لـ (حمدوك) * الصحة العالمية: السودان (في وضع الخطر) * الشرطة تطوق مسجد (عبد الحي يوسف) السوداني الدولية: * الغموض يكتنف مصير سلفا كير * (السوداني الدولية) تضبط فساداً في توزيع الجازولين * حمدوك يجتمع بالمزارعين Advertisements آخر لحظة: * مفاجأة.. قيادي إسلامي يسلم نفسه للسلطات * تحذيرات من مغادرة المنازل وإيقاف بائعات الشاي * إغلاق سوق القضارف بالقوة الجبرية الدار: * أحداث دامية بالسوق العربي ومقتل مواطن جنوبي * زوجة تنهي حياتها باطلاق النار على نفسها ببندقية كلاش * (13) حالة اشتباه بكورونا بمركز عزل الخرطوم وخروج (31) * محاولة اغتيال سلفا كير اثناء سير موكبه الرئاسي * تصاعد جديد لاسعار العملات و(120) جنيه للدولار * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان تربية وتقنية للأساس وعلوم عسكرية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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