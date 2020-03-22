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الأحد 22 مارس 2020
كتب
محمد أمين
تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، تقريرا شاملا من الجنة العليا للطوارئ الصحية لمجابهة جائحة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها اللجنة، إضافة للقرارات المتوقع صدورها لمجابهة هذا المرض.
وترأس البرهان اليوم (الاحد) بالقصر الجمهوري اجتماع المجلس الاعلى للسلام بحضور كامل عضويته.
وقال رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلوفي تصريحات صحافية عقب الاجتماع، ان رئيس المجلس، استمع إلى إلى تقرير اللجنة الأمنية حول ورقة الترتيبات الأمنية التي اُرجأ فيها النظر حتى السادس والعشرين من فبراير الحالي لمزيد من التشاور.
وأكد الدبيلو أن المفاوضات الجارية حاليا بجوبا تسير بصورة طيبة، موضحا ان المجلس قرر إشراك أهل المصلحة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق والحاقهم بوفد التفاوض في أقرب وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. البرهان يقف على الإجراءات الصحية لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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