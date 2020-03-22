شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قالت مصادر عالية الثقة لـ (سودانا فوق ) ان رئيس لجنة المسابقات الفاتح باني كان ينوي التراجع عن قرار اللجنة في اجتماع امس والخاص برفض شكاوى نادي الخرطوم الوطني والهلال الفاشر وحي الوادي نيالا، ضد
الأهلي الخرطوم في صحة مشاركة لاعبه الدولي السوداني دومينيك أوبوي، وقالت مصادر ان (باني) اجري اتصال بدكتور (شداد) رئيس اتحاد الكرة بعد نهاية الاجتماع ومغادرته مكاتب الاتحاد يخبره فيه ببعض الاخطأ التي صاحبت هذا القرار وانه يريد التراجع عنه وتعديله لكن بروف شداد رفض ذلك وطالبه بن يذهب المتضرر الي
الاسئناف ان كان هناك اي خطا وافادت المصادر ان شداد تعامل بحده مع رئيس لجنة المسابقات الفاتح باني في هذا الامر وجاءت شكوي هذه الاندية في الخلل في التعاقد مع اللاعب دومينيك أوبوي معه بعد انتهاء فترته مع ناديه السابق الخرطوم الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجاة…رئيس لجنة المسابقات بإتحاد الكرة يتراجع عن قرارات الأمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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