كورونا يقود سيرينا وليامز إلى ( الجنون)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اعترفت أسطورة التنس الأميركية سيرينا وليامز بحسب اسكاى نيوز بأنها “تقترب من الجنون”، بسبب العزل الذي يوصي به الإخصائيون من أجل تقليص خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ونشرت سيرينا الفائزة بـ23 لقبا في بطولات “غراند سلام”، مقاطع فيديو على تطبيق “تيكتوك”، تشرح فيها قلقها بما يتعلق بابنتها أولمبيا التي تبلغ عامين. وقالت النجمة البالغة من العمر 38 عاما: “الآن وأنا أمارس الحجر الاجتماعي لفترة طويلة ربما استمرت أسبوعين حتى الآن، فإن كل شيء صغير يجعلني مجنونة وأضافت: “بسبب القلق أنا على حافة الانفعال. في كل مرة يعطس أحدهم من حولي أو يسعل أصبح مجنونة. عندما أقول أحدهم اقصد ابنتي. عندما عطست في إحدى المرات نظرت إليها بغضب ثم شعرت بالحزن”وتتابع: “قلت في نفسي هل هي على ما يرام. هل ثمة أي خلل في ابنتي؟ هل يمكنني القيام بشيء ما؟ لا أدري ما يمكنني القيام به، وبالتالي بدل أن أكون هادئة أصبح تحت وطأة ضغط عصبي هائل”. وكشفت سيرينا أنها اعتقدت، شأنها في ذلك شأن أشخاص كثيرين، أن فيروس كورونا لن يؤثر عليها، وقالت في هذا الصدد “تأجلت دورة إنديان ويلز فجأة، فقلت لا بأس،الأمر غريب لكني أملك بعض الوقت للاستمتاع لكن مع تأجيل دورات وبطولات أخرى في التنس، وجدت سيرينا نفسها أكثر قلقا، بقولها: “يتعين علينا معايشة هذا الأمر. سنتخطاه، يتوجب علينا ذلك وناشدت سيرينا مواطنيها بملازمة منازلهم واتباع إرشادات السلطات الصحية في البلاد من خلال سلسلة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.