السر قدور يناشد.. وعاصم البنا: الكورونا ما (هظار)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حذر عدد من نجوم الفن من التعامل باستهتار مع جائحة كورونا، وطالبوا الجميع باتخاذ التدابير اللازمة للوقابة من الفيروس القاتل، حيث بعث النجوم برسائل توعوية عبر مقطع فيديو. وقال الشاعر والاعلامي الكبير السر قدور مناشداً المواطنين بحسب صحيفة آخر لحظة: “يا جماعة خلو بالكم من أنفسكم ومن الأسرة والجيران”، وقال الفنان عاصم البنا: الوقاية خير من العلاج والكورونا ما “هظار”، بينما طالبت المطربة انصاف فتحي بالبقاء في المنازل وعدم المصافحة والإكثار من غسل اليدين، وقال المطرب الشاب احمد فتح الله إن المرض ليس عيباً وأن كل من يشعر بالأعراض عليه مقابلة الطبيب. الطبيب الإعلامي وليد محمد سليمان قدم أرقام الهواتف التي يجب التواصل معها في حال الشعور باي من أعراض الوباء. مقطع الفيديو وجد تداولاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي وهو من فكرة و إعداد محمد بتيك وتصوير واخراج عثمان دياب.