إدراج صندوق الصادرات بسوق الخرطوم للأوراق المالية

الخليج 365 : تم اليوم وبحسب سونا إدراج صندوق الصادرات الإستثماري في سوق الخرطوم للأوراق الماليه برأس مال مدفوع 2 مليار جنيه وقيمة إسمية 1000 جنيه وعمر الصندوق 36 شهراً على أن يصبح قابلاً للتداول إعتباراً من اليوم الأحد ويتبع الصندوق لشركة هايبر ديل للخدمات المالية وهي شركة مساهمة عامة .

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