سوداكال يوجه بمقاضاة الزلفاني وجهات أخرى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجه رئيس نادي المريخ السيد آدم عبد الله آدم، اللجنة القانونية بنادي المريخ بمقاضاة المدرب الأسبق لنادي المريخ يامن الزلفاني وجهات أخرى على خلفية ما بدر منه مؤخراً بما يشين لسمعة النادي كما وجه بتقديم شكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ودعمها بالمستندات التي توضح صحة موقف النادي من زعمه الذي تضرر منه النادي ومجلس الإدارة على حد سواء.

وكان مجلس المريخ نفى أمس الأول أن يكون للمدرب التونسي يامن الزلفاني أي مستحقات مالية بطرف النادي موضحًا أنه تمت مخالصة مالية مع التونسي موثقة بالمستندات.