تعرّف على أسعار مواد البناء اليوم الاحد 22 مارس 2020م بسوق السجانه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اسعار مواد البناء اليوم الاحد 22 مارس 2020م بسوق السجانه: 1- سيخ الأسعد : 5لينيا بـ 78000جنيه. 4لينيا بـ 78000جنيه. 3لينيا بـ 83000جنيه. 8ملي بـ 95000جنيه. 2- سيخ ابانوب : 5لينيا بـ 78000جنيه. 4لينيا بـ 78000جنيه. 3-سيخ جياد : 4لينيا بـ 80000جنيه. 5لينيا بـ 80000جنيه. 4- سيخ اوميقا: 5لينيا بـ 75000جنيه. 4لينيا بـ 75000جنيه. 3لينيا بـ 80000جنيه. 4- سيخ الامجد: Advertisements 5لينيا بـ 76000جنيه. 4لينيا بـ 76000جنيه. 3لينيا بـ 79000جنيه. 8ملي ب 82000جنيه. 5- سيخ فرونايل: 5لينيا بـ 76000جنيه. 4لينيا بـ 76000جنيه. 3لينيا بـ 80000جنيه. 8ملي بـ 82000جنيه. 6- سيخ ابو القاسم : 4لينيا بـ 77000جنيه. 5لينيا بـ 77000جنيه. 7- أسعار الخرصانة والرملة : قلاب الخرسانة السمسمية 6 متر = 4000 جنيه. قلاب الخرسانة مخلوطة 6 متر = 4.500 جنيه. قلاب الخرسانة 20 ملي 6 متر = 6000 جنيه. قلاب الرملة الحمراء 6 متر = 5000 جنيه.

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