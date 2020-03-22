منظمة العفو الدولية تطالب دول الخليج بضمان حقوق العمال الأجانب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت منظمة “العفو” الحقوقية الدولية دول الخليج إلى ضمان عدم تهميش العمال المهاجرين بشكل أكبر في ظل أزمة تفشي فيروس “كورونا”.

وطالبت المنظمة، في تغريدات عبر حسابها على “تويتر”، الدول الخليحية بتمكين العمال من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة ورواتب مرضية عندما لا يستطيعون العمل.

تدعو منظمة العفو الدولية #قطر ودول الخليج الأخرى إلى ضمان عدم تهميش العمال المهاجرين بشكل أكبر في ظل هذه الأزمة، وتمكينهم من الحصول على رواتب مرضية عندما لا يستطيعون العمل ومن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

وخصت المنظمة الحكومة القطرية، ودعتها إلى أن تضمن بقاء حقوق الإنسان في جوهر محاولات الوقاية والاحتواء من “كورونا”، وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والوقائية والعلاج لجميع المتضررين وبدون تمييز.

يتوجب على الحكومة القطرية أن تضمن بقاء حقوق الإنسان في جوهر محاولات الوقاية والاحتواء من #فيروس_كورونا، وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والوقائية والعلاج لجميع المتضررين، وبدون تمييز.

وتعتبر دول الخليج أكثر بؤر العالم استقطابا للعمالة المهاجرة.