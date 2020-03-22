وزيرة الثقافة الجزائرية تثير جدلًا واسعًا بالحديث عن فضل “كورونا” وإيجابياته!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدلت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة، وهي في الأصل أستاذة فلسفة، بتصريح غريب قالت فيه إنه بفضل فيروس كورونا تم التفكير في بدائل لتنظيم مهرجانات، مثل تنظيم مهرجانات على الإنترنت، ولكن الأمر كما قالت ما زال قيد الدراسة، وأن ذلك من إيجابيات انتشار فيروس كورونا!

الكلام الذي قالته الوزيرة بن دودة في مقابلة مع تلفزيون “النهار” (خاص) أثار جدلًا واسعًا، فبالإضافة إلى أنها قالت كلمة ربما أربع مرات في أقل من 25 ثانية، بدت الوزيرة قادمة من كوكب آخر، ففي الوقت الذي تتساقط فيه الأرواح وتتضاعف فيه حالات الإصابة بهذا الفيروس الفتاك تقول الوزيرة كلامًا لا معنى له، سوى أنها تعيش حالة انفصام عن الواقع، في حين أن الجزائريين يستعدون للأسوأ في حال ما إذا استمر الحال كما هو عليه.

ويأتي هذا التصريح ليضاف إلى سلسلة تصريحات غريبة لوزراء حكومة عبد العزيز جراد، فتصريح وزير النقل فاروق شيالي قبل أيام ما زال في الأذهان، عندما قال إن الوضع بخصوص فيروس كورونا ليس خطيرًا، وإن الأمور ستتحسن خلال أسبوعين إلى ثلاثة، وإن ارتفاع درجة الحرارة سيقضي على الفيروس!

القدس العربي