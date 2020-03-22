لهذا السبب… 600 طبيب فرنسي يقاضون رئيس وزرائهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فع 600 طبيب فرنسي دعوى قضائية، السبت، ضد رئيس وزراء البلاد إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أغنيس بوزين، بالتزامن مع توسع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن الأطباء رفعوا الدعوى لدى محكمة العدل الجمهورية (تختص في محاكمة الوزراء)، واتهموا فيليب وبوزين بـ”الكذب”، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس.

وقال محامي الأطباء، فابريس دي فيسيو، في تصريحات للصحفيين، إنه “من الضروري فتح تحقيق للكشف عن المعلومات التي تم إخفاؤها عن الفرنسيين”.

من جهة أخرى، طالب العاملون بدور رعاية المسنين، الحكومة بتوفير الكمامات الطبية بشكل كافٍ.

وأفادوا في رسالة موجهة إلى وزير الصحة أوليفييه فيران، بأن نقص الكمامات الطبية قد يتسبب في وفاة 100 ألف مسن.

عربي21