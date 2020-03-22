كل شخص يموت وحيدا… تقارير مرعبة لقتلى “كورونا” في إيطاليا!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشرت تقارير صحفية عالمية، ما وصفته بـ”المشاهد المرعبة” للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ونشرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية تقريرا، تظهر فيه حجم “الرعب”، بسبب تزايد أرقام الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وتظهر المشاهد المرعبة اصطفاف عشرات التوابيت جنبا إلى جنب في مصلى مستشفى كريمونا في شمال إيطاليا، إحدى المؤسسات الطبية الإيطالية التي تكافح لمواجهة الضغوط الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” أنه وبعد أن امتلأت مشرحة المستشفى بالجثث ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد، لأشخاص فقدوا معركتهم ضد الفيروس القاتل.

​وأشارت الشبكة البريطانية إلى أنه تم وضع الجثث في الكنيسة بانتظار دفن محتمل.

وتعاني المستشفى الواقعة في منطقة لومبارديا، المتضررة بشدة جراء انتشار فيروس “كوفيد 19″، حيث امتلأت أسرة وحدة العناية المركزة بالمصابين.

​ونقلت شبكة “سكاي نيوز”، بقوله “الكثير من الناس يعانون من المضاعفات الناجمة عن إصابتهم بالفيروس، إلا أن وحدة العناية المركزة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المصابين، الاسرة تمتلئ في غضون يوم واحد”.

​وتابع الأطباء “ليس لدينا من بديل، فكل شخص حاليا يموت وحيدا ولا يجد من ينقذه أو يدفنه”.

وكانت إيطاليا قد سجلت 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لترتفع أعداد الوفيات إلى 3095 حالة في منطقة لومباردي الشمالية.