اتحاد الكرة يعلن عدم صدور أيّ قرارٍ بإلغاء الممتاز

التاريخ: 22-مارس-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة Advertisements كشف اتحاد كرة القدم السوداني عن عدم صدور أيّ قرارٍ رسمي بشأن إلغاء بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح الاتحاد بحسب السودانى بأنّه يعمل جاهدًا وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة وبصورةٍ مستمرّة لتقييم الأوضاع المتعلّقة بالإجراءات التي تخصّ التعامل مع وباء”الكورونا”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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