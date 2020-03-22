التاريخ: 22-مارس-2020
0 مشاهدة
كشف اتحاد كرة القدم السوداني عن عدم صدور أيّ قرارٍ رسمي بشأن إلغاء بطولة الدوري الممتاز.
وأوضح الاتحاد بحسب السودانى بأنّه يعمل جاهدًا وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة وبصورةٍ مستمرّة لتقييم الأوضاع المتعلّقة بالإجراءات التي تخصّ التعامل مع وباء”الكورونا”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن عدم صدور أيّ قرارٍ بإلغاء الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.