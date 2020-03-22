رفع السجاد من الحرمين الشريفين لمنع وصول كورونا

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بحسب العربية نت برفع السجاد من الحرمين الشريفين، وذلك ضمن خططها الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي. جاء ذلك خلال مراجعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للإجراءات التي اتخذتها الرئاسة العامة والتأكد من تطبيقها كما هو مخطط له مع الجهات المعنية، حيث وجه برفع جميع السجاد من المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا وجاء هذا التوجيه من أجل سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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