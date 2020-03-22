عاجل و بالفيديو : محتجزون يخرجون عنوة من الحجر الصحي بمستشفى الأمل بالخرطوم !

غادر المحتجزون القادمون من مصر مركز الحجر الصحي بمستشفى الأمل بالخرطوم وذلك بحسب مقطع فيديو تم نشره وشاهده محرر أخبار الخليج 365 وأعلن المحتجزون عن استيائهم من عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الطبية والانسانية والغذائية.

وهتفوا بعد مغادرتهم مركز الحجر الصحي ضد الحكومة “موت موت.. حياة حياة”. Advertisements وقالوا إن السلطات لم توفر لهم أبسط الضروريات المتمثلة في الغذاء والمياه ، واعتبر مراقبون أن مغادرة مركز الحجر الصحي من شأنه تعريض المجتمع للخطر ، مشيرين إلى عدم حصول القادمين من مصر على الفحوصات اللازمة. الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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