تصدير 2000 طن لحوم للإمارات وانسياب حركة الصادر للخليج

تشهد حركة صادرات اللحوم والماشية السودانية، انسياباً إلى الأسواق الخليجية والعربية

وأعلن مدير الإدارة العامة للمحاجر د. يحيى سبيل، عن تصدير شحنتي لحوم مبردة بواقع 2000 طن للإمارات،

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وقال لـ(السوداني) إن الإدارة أشرفت على “عمليات الذبيح” وسيتم شحنها مباشرة. وشدد على انسياب حركة صادر اللحوم والأبقار لمصر دون مشكلات. وفيما يتعلق بالصادر للسعودية أفاد بأن الإجراءات الفنية والصحية تسير وفق البروتوكول بين البلدين، وتواجد المواشي بالمحاجر يأتي تنفيذاً للبرنامج الصحي، وأضاف : لم نستلم أي إشعار بإيقاف الصادر من قبل الجانب السعودي.

وعلمت السوداني ببدء انسياب صادر الأبقار إلى مصر كالمعتاد، بعد تعطل خلال الأيام الماضية بسبب إجراءات قفل المعابر احترازاً لمجابهة جائحة “كورونا”، وقال المصدر محمد حامد، إن “حركة الصادر تواصلت بشكل طبيعي”، موضحاً بأن الأيام الأولى لقفل المعابر شهدت تعطل العمل ولكن المسؤولين في المعابر تفهموا القرار، حيث هناك استثناء لحركة بضائع الصادر والوارد، مشيراً إلى جهود وزارة الثروة الحيوانية في تذليل كل المعوقات.

وأعلن المصدر صلاح آدم حسن، عن الأثر غير المباشر لإغلاق الحدود على صادر اللحوم المبردة والمجمدة إلى أسواق الخليج خاصة أسواق الإمارات وقطر، كان يعتمد على طائرات الركاب بسبب التكلفة، حيث تبلغ تكلفة ترحيل الطن حوالي 900 دولار مقارنة بسعر 1500 دولار للطن بطائرات الشحن، مشدداً على أن صادر اللحوم المبردة والمجمدة “سلعة حساسة” ذات صلاحية محدودة لا تتجاوز 15 يوماً ، مشيرا إلى أن هناك استثناء حالي لشحن البضائع.

وفي المقابل بدأ العد التنازلي، لاستئناف صادر الضأن للسعودية بنهاية مارس الجاري، وقال مدير المؤسسة المتحدة للمواشي خالد محمد خير، إن الأسبوع المقبل سيشهد ترحيل المواشي إلى سواكن، بعد ” اكتمال ثلثي فترة التحجير الحقن والتطعيم” ، تمهيداً لشحنها للسعودية، مؤكداً اكتمال ترتيبات واستعدادات ميناء سواكن والبواخر لاستقبال وشحن المواشي، بجانب تجهيز المستندات واستيفاء ملء الشروط المطلوبة من قبل وزارة الثروة الحيوانية، منوهاً إلى أن شحنة استئناف الصادر ستكون 5آلاف رأس من الضأن.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )