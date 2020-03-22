شرق النيل تدشن حملة مصارف الخريف من شارع كسلا

دشن اللواء ركن /م /عبد المحسن حسين عيسي معتمد محلية شرق النيل بحسب سونا اليوم انطلاقة استعدادات المحلية لاعمال الخريف بمصرف شارع كسلا بالحاج يوسف بحضور المدير التنقيذي الأستاذ معاوية سليمان ومدير الشؤون الهندسية المهندس ابو القاسم ابو راس .

وأكد المعتمد إلتزام المحلية بتوفير كافة المعينات وصيانة الآليات الخاصة بأعمال الخريف مشيرًا إلى ضرورة إحكام التنسيق بين المحلية ووزارة البني التحتية, لتطهير المصارف والوديان والمصبات وعمل العبارات وصيانة الآبار بالأحياء والميادين بالإضافة لردميات المدارس والمرافق الحكومية.

ووجه معتمد المحلية مهندسي الوحدات الإدارية بالوقوف ميدانياً لمراقبة ومتابعة العمل ورفع تقارير يومية بالحجم المنجز حسب السقف الزمني المحدد لكل مصرف.

Advertisements

وأشار إلى الإشكالات الكبيرة التي كان يعاني منها المواطنون من تراكم المياه والأنقاض التي تؤدي بدورها لتراكم النفايات.

و أشار المعتمد إلى إجراء جميع المعالجات الهندسية التي لازمت سوء تصريف الأمطار بالمواقع المستهدفة خلال فصل الخريف السابق التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار ووجه بإلازالة الفورية لجميع المخالفات والتعديات التي تعترض تصريف مياه الأمطار

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )