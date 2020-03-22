الصحة بالجزيرة : لم نسجل أي حالة اشتباه بكورونا

نفى الأستاذ الرشيد محمد سيد أحمد مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية الجزيرة ظهور حالة إصابة بمرض الكورونا لمريض بمستشفي الأنف والأذن والحنجرة بمدني.

وقال الرشيد في تصريح لسونا إن المريض يعاني فقط من أمراض الجهاز التنفسي (الانفلونزا العادية) وأكد أن ولاية الجزيرة لم تسجل أي حالة إشتباه بفايروس الكورونا وأقر بأن إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة تتابع عملية التبليغ اليومي في كل الولاية عن طريق أرقام التبليغ للرصد المرضي وقال إن هنالك متابعة مستمرة لكل القادمين من الدول التي بها إنتشار للمرض عن طريق إستمارات تم توزيعها لهم وتقوم فرق التصدي بكل محلية متابعتهم.

وناشد سيادته لجان المقاومة بضرورة التبليغ عن أي مواطن قادم من خارج السودان حتى تتمكن فرق الإستجابة السريعة الوصول إليه ولفت لإكتمال توزيع البروتوكول العلاجي الصادر من وزارة الصحة الإتحادية على كل المؤسسات الصحية بالولاية ..

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )