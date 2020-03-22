(المؤتمر السوداني) يفتح دار الحزب لتصنيع المُعقّمات والمُطهِّرات

التاريخ: 22-مارس-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة أعلن حزب المؤتمر السوداني، بحسب السودانى عن تحويل دار حزبه بأم درمان إلى معمل لتصنيع المُعقّمات والمطهّرات بإشراف نخبة من الصيادلة والكيميائيين. Advertisements وأشار إلى أن ذلك استشعاراً من الحزب بضرورة الوقوف ضد انتشار وباء الكورونا، وإيماناً منه بأهمية الدور المجتمعي في دعم الجهد الحكومي في مكافحة الوباء وأكد على سلامة المنتجات ومطابقتها لاشتراطات الاستخدام الآمن، وفق المواصفات المطلوبة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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