مطاردة عنيفة لعصابة نهب مسلح من امدرمان إلى دارفور

تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم شعبة مباحث فرعية أمبدة بحسب اليوم التالى من استعادة عربة بوكس تم نهبها من صاحبها بواسطة أفراد يرتدون زي إحدى القوات النظامية بالقرب من منطقة سوق “قندهار” غربي سوق ليبيا بأم درمان.

وكانت الشرطة تلقت بلاغاً من صاحب العربة أفاد فيه أن مجموعة مسلحة من أربعة أشخاص يرتدون الزي العسكري، أدعت تبعيتها لإحدى القوات النظامية، قامت باستدراج صاحب معرض سيارات بعد إقناعه بالاشتباه في العربة البوكس التي يقودها بأنها مسروقة وأجبروه على الانصياع لتوجيهاتهم بالذهاب لقسم الشرطة، وحينها لم يعارضهم وبعد تحركه معهم أشهروا في وجهه السلاح مهددين، واقتادوه لمنطقة نائية شمال شرق جبال “فتاشة” حيث نهبوا هاتفه وكل ما يملك من مبالغ نقدية وعصبوا عينيه بعد توثيقه بالحبال ثم ألقوه ولاذوا بالفرار بالعربة البوكس، ليتم العثور عليه في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي بحالة صعبة، وتم تدوين بلاغ بالحادثة،

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وقام العقيد شرطة الطيب أحمد إدريس رئيس شعبة أمبدة بتكوين فريق تحت قيادة النقيب شرطة محمد الإمام محمد أحمد، وأربعة من الأفراد بمتابعة وإشراف مباشر من العميد شرطة أمين سعيد مدير مباحث شرطة ولاية الخرطوم وبالتحري والتقصي توصل الفريق لأحد المتهمين عبر رسم كروكي لمكان تواجده، وعلى الفور تحركت مأمورية عبر الولايات إلى الفاشر ومنها إلى كتم ثم رهيد البردي وهناك استعان الفريق بقوة مساندة من الاحتياطي المركزي لتعقب الجناة والعربة المسروقة حيث وقع اشتباك بالقرب من غابة “البوطه” وتبادل الجناة إطلاق النار مع قوة الشرطة قبل أن يهربوا لداخل الغابة تاركين العربة المنهوبة ومهمات عسكرية بطاقات وجوازات سفر مؤشرة وعدد (15) زيّاً عسكرياً عاد الفريق بها، وجار تعقبهم عبر مخاطبة الجهات النظامية لتكملة الإجراءات والقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة في بلاغ مدون في مواجهتهم بالنهب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )