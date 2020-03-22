دنقلا تأمين عمليات حصاد محصول القمح

أكد المهندس حسن الحاج مدير شركة الشمالية للخدمات الزراعية أن الاستعدادات تتواصل بصورة جيدة بالولاية الشمالية لانطلاق عمليات حصاد محصول القمح في الأول من شهر أبريل المقبل ، مشيراً إلى أن عدد الحاصدات الصغيرة الموجودة الآن بالولاية يبلغ 61 حاصدة فيما يبلغ عدد الحاصدات الكبيرة 13 حاصدة وتحتاج الولاية إلى 52حاصدة أخري لتأمين عمليات حصاد محصول القمح .

وقال في تصريح (لسونا) إن الولاية الشمالية تبذل جهوداً مقدرة بالتعاون مع القطاع الخاص خاصة ولايتي الجزيرة والقضارف لتوفير أعداد إضافية من الحاصدات والتي بدأت تصل إلى الولاية .

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وقال المهندس حسن الحاج إن شركة محجوب أولاد وفي إطار عقد الشراكة الموقع مع الولاية الشمالية إلتزمت بتوفير عشر حاصدات كبيرة وصل منها ست حاصدات للولاية الشمالية ،مؤكداً أن هنالك لجنة على مستوى الولاية ولجان فنية بالمحليات تم تكوينها لمتابعة عمليات حصاد محصول القمح باعتباره واحداً من المحاصيل الاستراتيجية الذي يحتاج لتضافر جهود وزارتي الإنتاج والموارد الاقتصادية والمالية والقوى العاملة وإدارة النقل والبترول وكل الجهات ذات الصلة لضمان عمليات الحصاد.

وأشار مدير شركة الشمالية للخدمات الزراعية أن عمليات حصاد محصول الفول المصري تتواصل بصورة طيبة دون أي عوائق وأن عدد الدراسات العاملة في عمليات الحصاد يقدر عددها ب 412 دراسة ، الجدير بالذكر أن المساحات المزروعة بمحصول القمح بالولاية الشمالية بلغت 136 ألف فدان .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )