السيادى يدعم بائعات الشاى على خلفية احترازات كورونا

التاريخ: 22-مارس-2020
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تعهدت الأستاذة عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالي بحسب سونا بإنفاذ توصيات تتعلق بإحتواء الآثار المترتبة عن احترازات فيروس كورونا على بائعات الأطعمة والشاي.
وتسلمت عضو المجلس ورئيس اللجنة المجتمعية لدعم بائعات الشاي والأطعمة والشرائح الضعيفة، توصيات اللجنة المجتمعية لمواجهة الآثار السالبة جراء الخطوات الاحترازية لفيروس كورونا.
ووعدت لدى لقائها بمكتبها بالقصر الجمهوري اليوم، أعضاء اللجنة بتوفير كافة السلع وتنفيذ التوصيات وإنزالها على الأرض حتى لا تتأثر هذه الشرائح بالقرارات المتوقع صدورها في هذا الشأن.
من جانبه أكد دكتور بشرى حامد أحمد، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم، أن اللجنة وضعت معالجات عاجلة من شأنها الحد من أثر قرارات مواجهة كورونا على الشرائح الضعيفة.
وأكدت ممثلة وزارة التجارة والصناعة منى قرشي، التزام الوزارة بتوفير السلع الأساسية للشرائح الضعيفة بما يكفل لها الحياة الكريمة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد لمواجهة جائحة كورونا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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