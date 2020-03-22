مباحثات لدخول شركات أمريكية في مشاريع البنى التحتية بالبلاد

بدأت ولاية الخرطوم اليوم ” الأحد” بحسب السودانى مباحثات مع مجموعة شركات أمريكية للتوصل إلى تفاهمات لدخول الشركات الأمريكية في مجال نقل ومعالجة النفايات ومشاريع البنى التحتية. و رحب والى الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد بنقل التجربة الأمريكية للخرطوم لإكمال مشاريع البنى التحتية وفق خطة الولاية الرامية لتوفير مياه الشرب والتوسع فى شبكة الطرق والكبارى وشبكات الصرف الصحى والاستفادة من التقانات المتقدمة فى مجال معالجة النفايات وأشار عابدون إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة تحدى أمام حكومة الولاية لتوفير الخدمات الضرورية للمواطن بمواصفات عالمية Advertisements حيث التقى والي الخرطوم مع عدد من الشركات الأمريكية بحضور رئيس المجلس السودانى الأمريكي للتنمية والسلام أسامة نبيل صبحى . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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