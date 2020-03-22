“13” حالة اشتباه كورونا بمراكز العزل

أكدت وزارة الصحة بحسب اليوم التالى وجود (13) حالة اشتباه إصابة بفايروس كورونا بمراكز العزل بالخرطوم، وإصابتين مؤكدتين أحدهما وفاة، والثانية لأجنبي يعمل بإحدى المنظمات الأجنبية قدم مؤخراً للبلاد.

وبحسب تعميم صحفي أن اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية تعقد اجتماعها اليوم الأحد بقاعة الطوارئ برئاسة وكيل الوزارة رئيسة اللجنة د.سارة عبد العظيم، وحضور الإدارات المختصة والجهات ذات الصلة.

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وأكدت التقارير الوبائية للوزارة أن الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن حالتين بينهما حالة وفاة واحدة، منوهة إلى أن مجمل حالات الاشتباه حتى يوم الجمعة المنصرم 20 مارس، بلغ (13) حالة اشتباه بمركز العزل بولاية الخرطوم في حين تم إخراج (31) من العزل بعد أن أثبتت الفحوصات سلامتهم.

و أشارت التقارير إلى أن عدد القادمين عبر مطار الخرطوم يوم 20 مارس الجاري بلغ (366) شخصاً وتمت متابعة 56 منهم بنسبة 15,3%. مشيرة إلى جملة القادمين هذه الدول وعبر المطار من 25 يناير – 20 مارس الجاري بلغ (1553) فرداً وتمت متابعة (846) فرداً منهم بنسبة 54,4% وأعلنت التقارير أن نسبة التبليغ الصفري بالمعابر بلغت 100%.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )