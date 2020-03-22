فضّ معسكر “صقور الجديان” فيلود ومدرب الأحمّال يغادران إلى فرنسا

أكمل اتحاد الكرة القدم السوداني بحسب السودانى إجراءات سفر مدرب المنتخب الوطني، هوبير فيلود، ومدرب الأحمال رياض بلخير إلى فرنسا، وذلك قبل الغلق المحتمل للأجواء الفرنسية أمام حركة الطيران العالمية، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وغادر مساء أمس السبت إلى فرنسا، بعد توقف النشاط الكروي في السودان وكان فيلود وبلخير يتابعان مع السفارة الفرنسية بالخرطوم، حركة الطيران منذ الخميس الماضي، بعدما أغلقت حكومة السودان، الأجواء في إطار مكافحة فيروس كورونا، قبل أن تعيد فتحها لمدة 48 ساعة، لمنح الأجانب داخل السودان، والسودانيين خارج السودان، فرصة أخيرة للسفر أو العودة.

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وتلقى فيلود، رسالة من سفارة فرنسا، تفيد بوصول طائرة إلى السودان، السبت، وينتظر أنّ تكون غادرت فجر اليوم”الأحد” إلى باريس، لينقل هذه المعلومة إلى خالد بخيت، والذي بدوره نقلها لإدارة المنتخب ورئيس الاتحاد كمال شداد.

يذكر أن إجراءات سفر فيلود وبلخير، لم تكن خطة لإجلاء رعايا أجانب من السودان، بل كانت عملية سفر عادية من السودان عبر خطوط طيران دولية، وبسفرهما أوقف الاتحاد السوداني، برنامج إعداد المنتخب الأول.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )