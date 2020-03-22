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النيابة تعتزم التحقيق مع “أوكتاي” في مخالفات جديدة

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التاريخ: 22-مارس-2020

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النيابة تعتزم التحقيق مع “أوكتاي” في مخالفات جديدة

تعتزم النيابة المختصة استدعاء رجل الأعمال التركي أوكتاي شعبان من دولة تركيا للتحقيق معه في مخالفات جديدة.

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وكانت النيابة قد أفرجت في وقت سابق عن أوكتاي بالضمانة بعد أن أخضعته لتحقيقات طويلة، وغادر أوكتاي عقب الإفراج عنه إلى تركيا.

وعلمت (السوداني) أن النيابة ستطلب من “ضامن” أوكتاي” إحضاره للنيابة للتحقيق معه في مخالفات تتعلق بعقود في هيئة المياه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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