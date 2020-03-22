التاريخ: 22-مارس-2020 فى : أخبار 15 مشاهدة Advertisements أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم بحسب السودانى قراراً بانهاء تكليف مدير عام شركة سودامين المحدودة مكي عمر صالح، وتكليف يوسف محمد أحمد بمهام مدير عام الشركة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء تكليف مدير شركة سودامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.