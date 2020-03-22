اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إنهاء تكليف مدير شركة سودامين

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 22-مارس-2020

15 مشاهدة

إنهاء تكليف مدير شركة سودامين

Advertisements

أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم بحسب السودانى قراراً بانهاء تكليف مدير عام شركة سودامين المحدودة مكي عمر صالح، وتكليف يوسف محمد أحمد بمهام مدير عام الشركة.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء تكليف مدير شركة سودامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا