عاجل | "الصحة" تفجر مفاجأة وتكشف حقيقة ظهور حالات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 22 مارس 2020 كتب محمد أمين أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عدم تسجيل أي اصابات جديدة بفايروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن مجمل حالات الاشتباه حتى الجمعة الماضية بلغ 13 بمركز العزل بالخرطوم.

وأكدت ادارة الوبائيات بالوزارة أن الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن حالتين بينهما حالة وفاة واحدة. Advertisements وراست وكيل وزارة الصحة، سارة عبد العظيم اليوم الاحد اجتماع اللجنة الفنية لمجابهة الاوبئة بحضور الإدارات المختصة والجهات ذات الصلة. واشارت في بيان إلى اخراج 31 حالة اشتباه من العزل بعد أن أثبتت الفحوصات سلامتهم . وذكر البيان أن عدد القادمين عبر مطار الخرطوم بلغ 366 شخصا وتمت متابعة 56 منهم بنسبة 15,3%. واوضحت ان جملة القادمين من الخارج بلغ 1553 فردا وتمت متابعة 846 فردا منهم بنسبة 54,4%. وأعلنت التقارير أن نسبة التبليغ الصفري بالمعابر بلغت 100%

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