لسنا أتباعاً لأحد يا الطيب مصطفى.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جاء في مقال المهندس الطيب مصطفى بـ «الانتباهة» الأسبوع الماضي فقرة تقول: «الحاج عطا المنان ايها القحاتة هو صاحب النسبة الاكبر في بنك النيل وبالرغم من ذلك تشوه سمعته وتنتاشه صحافة «قحت» كل حين بعد ان طَردت كل من لا يرى رأيها! اين الرزيقي ويوسف عبدالمنان واشرف خليل والركابي وغيرهم ممن لم يطق أقلامهم ادعياء الحريات بعد أن أحيلت الصيحة (كرهاً) الى مملكة «قحت»؟! هل فعلناها في صحيفتنا مع اتباع «قحت» الحاليين عووضة والتاي وغيرهما…

التصنيف السياسي وفقاً للأهواء والأغراض دون هدى وكتاب منير أمرٌ اعتدنا عليه منذ أكثر من ربع قرن وأذكر أن الأستاذ محمد أحمد كرار رئيس تحرير «الشارع السياسي» كان يقول لي : (والله يا التاي إنت حيّرتَ الناس دي كلها، وكل مرة يسألوني، هل هو شيوعي، هل هو بعثي، جمهوري، اسلامي، أمة، اتحادي .الخ.. وبعضهم يجتهد ويجزم بأنك كذا وكذا…) وكان رحمه الله يثني كثيراً على هذه الحال التي أبدو بها، وكان يقول لي كلما استعصى تصنيفك سياسياً لأية جهة فأنت على درجة عالية من المهنية وهذه شهادة بأنك صحفي محترف… أقول مثل هذا التصنيف من اليمين إلى اليسار وبالتخمين فقط، اعتدنا عليه ولن نُلقي له بالاً خاصةً ممن يؤسسون مخزونهم المعرفي على رمال الانطباعات الشخصية المتحركة، أما حالة المهندس الطيب مصطفى فلم تكن مجرد انطباع بل تعمُّد مقصود لتطويع الكلام وزخرفته ليخدم الفكرة والغاية التي يريدها ولا يهم عنده الوسيلة التي تبررها الغاية، وليس مهماً عنده بعد ذلك توخي الدقة طالما أنها تخدم الغاية، فهو يعرف يقيناً أنني لستُ تابعاً لأحد ولستُ عضواً بأي حزب ولم يحدث لي الانتماء لأي تنظيم سياسي منذ أن ولدتني أمي وحتى هذه اللحظة …

أقول ذلك لأن الطيب مصطفى حينما كان رئيس مجلس إدارة «الانتباهة» دعاني للانضمام إلى حزبه وكان يقف معه الفريق إبراهيم الرشيد ، ورفضتُ الدعوة بشكل قاطع وبررتُ ذلك بأني آليتُ على نفسي ألا أنتمي لأي حزب سياسي طالما أمسك بالقلم لأن القيود التنظيمية ستُكبل قلمي بل ستكْسره وأنا لا أريد لقلمي أن ينكسر ما دمتُ حياً هذا كل ما في الأمر، وقد اقتنع بهذا التبرير، ثم يأتي ويزعم الآن أن التاي وعووضة من اتباع «قحت»، وهو يعرف أيضاً أن عووضة كان منتمياً في السابق لحزب الأمة ولكنه الآن متحرر تماماً من أية لونية سياسية.

ومثلما أن الطيب مصطفى قرأ أكثر من مرة تصحيح الخبر الكاذب المنسوب لمصدر فقط والذي زعم أن مرتبات وزراء حكومة حمدوك قفزت إلى 150 ألف جنيه بعد تعديلها، أقول رغم تكذيب الخبر أكثر من مرة نجد أنه يستشهد به وكأنه حقيقة وهو يعلم أن الخبر مفبرك ومدسوس وتم تصحيحه في كل وسائل الإعلام ولا يمت الحقيقة بأية صلة، فهو عنده التاي وعوضة «قحتاويون» ، والوزراء يتقاضون مرتبات تصل 150 ألف جنيه رغم أنف الحقيقة لأنه يريد ذلك، وربما الغاية هنا خدمة الإسلام فلربما تبرر الوسيلة ولا حاجة بعدها إلى: (فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة)… المهم عندنا يا باشمهندس أن نخدم خط وأهداف ثورة الشعب السوداني ولن يهم بعدها ما يقال… اللهم هذا قسمي فيما أملك..

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