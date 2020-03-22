شاي لبن الحكومة (المدنية).. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

] ترد الحكومة الانتقالية الكثير من إخفاقاتها للنظام البائد وتركته وترجع فشلها للدولة العميقة– واحسب ان تيارات كثيرة داخل قوى اعلان الحرية والتغيير تمثل (الدولة العميقة)– لكم ان تحسبوا ذلك في الانتقادات والهجوم الذي يأتي من الحرية والتغيير على الحكومة الانتقالية.

] تيارات عديدة في (الحرية والتغيير) تمثل من دون ان تدرى (هوى) الدولة العميقة.

] الدعوة الى تظاهرات ومواكب في هذا التوقيت حتى وان كان تحت شعارات فضفاضة وكبيرة من بعض تيارات قوى اعلان الحرية والتغيير يجسد ما لا يستطيع النظام البائد الاعلان عنه والرغبة فيه.

] كل دول العالم تدعو الى الاعتكاف والعزلة والبقاء في المنازل– في الوقت الذي تدعو فيه هنا بعض التيارات الشعب للخروج للشارع وتسيير مواكب شعبية واحتجاجات ضد الحكومة، دون وضع اعتبار للمخاطر التي يمكن ان تكون على الشعب وعلى الوطن كله.

] هذه الثورة رفعت شعار (السلمية) والتزمت بها في كل المنعرجات والمخاطر التي تعرضت لها– فهل تفقد الثورة (سليمتها) الآن بتعريضها لفيروس كورونا المستجد؟.

(2)

] 80 % من الشعب الايطالي مهدد بالاصابة بكورونا و70 % من الشعب الالماني يمكن ان يصاب بالمرض.

] هذه النسبة العالية لو انتقلت للدول الافريقية والدول الفقيرة في امريكا اللاتينية، فانه لا سبيل لتلك الشعوب من الوقاية او الحماية او العلاج.

] مرحلة (الوقاية) من كورونا سهلة وممكنة– غير مرحلة (العلاج) التي لا طاقة لنا بها ولا سبيل.

] احرصوا على ان تتقنوا الوقاية من المرض– لاننا لن نحسن العلاج منه.

] علماً ان التعامل الشعبي والرسمي مع (كورونا) الآن في السودان ينذر بالخطر.

] العناية الالهية وحدها من تحمي السودان وشعبه– وكل الشعوب التي لا طاقة لها لمجابهة هذا الوباء.

(3)

] هناك الكثير من النظم واللوائح يجب ان تعدل وان يكون فيها شيء من الانصاف ان كنا نبحث عن دولة (مدنية) حقيقية.

] الهيئة القضائية– مع انها تحمل ذلك الاسم الذي يجب ان يجعلها تنعم بخواص (الهيئات)، إلّا اننا نجد ان حقوق العاملين والموظفين في تلك الهيئة (مهضومة) و(مهدرة) وغير مقدرة.

] كثير من موظفي الهيئة القضائية شكوا من منصة (التأمين الصحي) الذي يصنفهم ويجعلهم في الدرجة الادنى دون كل الهيئات وان كان هناك استثناء للقضاة.

] اذا اردنا دولة مؤسسات وقانون، تحترم فيها اللوائح والنظم – ويحارب فيها الفساد والواسطة والمعاملات التي تتم (تحت التربيزة)– علينا ان نقدر القضاء ونمنح العاملين فيه كافة الحقوق التي تجعلهم اكثر استقلالاً وحصانة.

] القضاء يقوم على بنية تحتية من الموظفين الذين يتحملون الوزر الاكبر في نهوض القضاء واستقلاله.

] راجعوا بطاقات التأمين الصحي للعاملين في الهيئة القضائية، فهي مجحفة وظالمة.

] دولة بدون قضاء محترم ومستقل سوف تظل تدور في نفس الكنف الذي دارت فيه دولة الانقاذ.

] رئيسة القضاء نعمات عبدالله، نجحت في الكثير من الاختبارات– ننتظر منها النجاح في ورقة التأمين الصحي للعاملين في الهيئة القضائية.

(4)

] العاملون في قناة الشروق نعرف الكثير منهم– ونشهد للكثير منهم بالمهنية والجهاد الذي كان محسوب لهم في حراك ثورة ديسمبر المجيدة.. اغلبهم تميزوا بمهينة عالية.

] ليس فينا من لم يعمل في مؤسسة (حكومية) او (حزبية) في العهد البائد – فقد التزمنا بشرف المهنة في كل المؤسسات التي عملنا فيها.

] ليس لنا اعتراض او رأي في عملية تفكيك اجهزة النظام البائد وازالة التمكين الذي كان وما زال ضارباً في الارض– ولكن نعترض على ان يظل العاملون في قناة الشروق بدون مرتبات لثلاثة اشهر متتالية.

] في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة، كيف تتركوهم هكذا بدون معين او عائل، وتحرموهم من مرتباتهم – وقد دخلت امرأة النار في (هرة).

] لن نسألكم عن (قطط) قناة الشروق التى تشردت في شارع عبدالله الطيب – بعد ان كان للقناة وجود طاغ في سنواتها الاولى– لكن نسألكم عن العاملين في قناة الشروق– والذين عملوا في القناة بعقود تحترم انسانيتهم ومهنيتهم وتقدر قيمة العمل.

] الآن الاوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي متراجعة– ونحن قبالة مواسم دينية عظيمة تحتاج الى ميزانيات كبيرة.

] ادركوا العاملين في قناة الشروق– وامنحوهم حقوقهم– حتى لا تقطع الارزاق بعلة لا تملكون علاجها.

] لا يمكن ان تحاسبوا العاملين في قناة الشروق بجريرة جمال الوالي– ولا يقبل ان تعطلوا حقوقهم هكذا، لا تمنحوها لهم ولا تتركوهم ياكلوا من (خشاش) الارض.

] الثورة تجاوزت مرحلة (الشعارات)– علينا ان نطبق الحرية والسلام والعدالة عملياً.

(5)

] لم تعجبني زيارة سلمى سيد للتلفزيون القومي ومقابلتها لمدير الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون الجديد لقمان محمد احمد– الزيارة فيها (عرض) مخل، واستجداء غير مرحب به– حتى وان رتب الامر بين الطرفين.

] الاعلام بعد الثورة قد يكون تحرر من (التمكين) ولكنه اتجه نحو (الشللية)– هذا الشيء يفسد اعلام الثورة ويجعل المعايير والقياسات قائمة على تلك النظرة الاحادية.

] حرروا لنا الاعلام من دائرة (الشلة) – اعتقوه لنا من ذلك.

] سلمى سيد من اكثر الاعلاميات استفادة من النظام البائد– حتى وان كانت تلبس البنطال والقميص وتشكل وجهاً من اوجه التحرر.

] نقول ذلك مع تأكيدنا الكامل على قدرات سلمى سيد الاعلامية وقبولها الكبير– لكن نرجو ان يعرض ذلك دون الاستعانة بصديق!!.

(4)

] بغم /

] البعض يفهم ان الشاي باللبن في (المدنية) هو ان يكون معاه (لقيمات).. ويشترط في ذلك ان تكون (اللقيمات) غُلاد وكبيرة!!.