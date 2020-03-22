منظمات التسول العالمية.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بسم الله الرحمن الرحيم
منظمات التسول العالمية
*سلبيات العهد البائد طالت كل مناحي حياتنا
*لذا مسيرة الاصلاح الايجابي عليها اعباء كثيرة جدا
*مثلا زي الكورونا دي
*السيطرة عليها تتطلب سيطرة مطلقة علي المجتمع بكل فئاته
*وتتطلب جهدا حكوميا وصرفا حكومي باهظ
*وباستقراء واقع المجتمع السوداني
*نجد وبكل صراحة ان السودانيين فيه اصبحوا قلة
*لان حدودنا مفتوحه
*والعهد البائد بفوضته وكميشناته قد فتح حدودنا علي مصرعيها
*حتي قالوا ان الحبشي في لقاء تلفزيوني قال انو الديم كويس بس السودانيين كتروا فيهو
*نحن نعلم بالعهود والمواثيق الدولية
*ونعرف باللاجئين وحقوقهم وحق الامم المتحدة تجاههم وتجاهنا بوضفنا دولة مضيفة
*ولكن لا يوجد قانون يلزمنا بان ندعم للاجنبي حياته ولو دخل هذا البلد بطريق غير شرعي
*فماجدوي مشقة الحياة التي يسدد ثمنها المواطن
*ثم يذهب ذلك السداد ليستفيد منه نيجري دخل البلد بالفوضي
*تلك الفوضي مكنت الاجانب المخالفين من التقديم بكل جرأة لسلطات الاراضي ونيلها والسكن فيها وانشاء تجمعات كمان
*تجمعات تصدر الجريمة والمرض والغرض
*ايها الناس
*ان منظمات التسول المنتشرة حتي الواحدة صباحا بجميع تقاطعات البلد دي
*اطفال ونساء ورجال
*ودفارات ترحلهم
*ممكن تلقي واحدة تتسول وهي تحمل طفلا ملبساهو بامبرز
*والمواطن الذي تمد يدها اليه طالبه من فضله
*يكون طفلو بايت القوي و(بتقشة) بالحجر مشمتا او بربحة
*هذه المنظمات يديرها مجرمون يسخرون اولائك الاجانب للتسول حينا وقد يسخروهم للجريمة احيانا اخري
*من كل الدول بالذات دول غرب افريقيا تتكون تلك العصابات المنظمة
*وقبل ان يسوء الحال اكتر
*نرجوا تدخل السلطات وتخليص تقاطعات البلد من خطر المرض والتسول المنظم وعصابات الاتجار بالبشر
*ايها الناس
*ماذنب المواطن كي يقتسم لقمة العيش مع اجنبي دخل البلد بصورة غير شرعية
*وماذنب الحكومة لتدعم علاج مواطني دول اخري ورغيفهم
*بل وحتي جاز الدفار الذي يرحل منظمات التسول المنظم
*القصة محتاجة وقفة واعادة للرصة
*ايها الناس
*معظم المخالفون للاقامة يعملون في مهن هامشية
*عمال مطاعم او عمال منازل
*الواحدة بتوفر من دخلها شهريا بين خمسين لمية دولار
*لانها ساكنة مع ناس البيت
*وبتاكل معاهم
*وتشرب وتتعالج ملح
*ماتتقاضاه تحولو دولار وترسلو بره
*هو نحنا خلاص دولارنا مكفينا يعني؟؟؟؟
*وفيهن واحدات ناسبننا بي ورق
*وواحدات سبق النسب الورق
*وواحدات بوكو حرام
*يا حكومتنا
*كلمناك
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*لف وشوف شوارعنا وصوانينا
*مليون شحات حاتلقي
*مافيهم واحد منينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال يعني مانستبعد كلب كمروني يداقسنا في جزارتنا الفي حارتنا وتاني يوم يطلع رقم وطني
والي لقاء
سلك
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