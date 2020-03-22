منظمات التسول العالمية.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بسم الله الرحمن الرحيم

منظمات التسول العالمية

*سلبيات العهد البائد طالت كل مناحي حياتنا

*لذا مسيرة الاصلاح الايجابي عليها اعباء كثيرة جدا

*مثلا زي الكورونا دي

*السيطرة عليها تتطلب سيطرة مطلقة علي المجتمع بكل فئاته

*وتتطلب جهدا حكوميا وصرفا حكومي باهظ

*وباستقراء واقع المجتمع السوداني

*نجد وبكل صراحة ان السودانيين فيه اصبحوا قلة

*لان حدودنا مفتوحه

*والعهد البائد بفوضته وكميشناته قد فتح حدودنا علي مصرعيها

*حتي قالوا ان الحبشي في لقاء تلفزيوني قال انو الديم كويس بس السودانيين كتروا فيهو

*نحن نعلم بالعهود والمواثيق الدولية

*ونعرف باللاجئين وحقوقهم وحق الامم المتحدة تجاههم وتجاهنا بوضفنا دولة مضيفة

*ولكن لا يوجد قانون يلزمنا بان ندعم للاجنبي حياته ولو دخل هذا البلد بطريق غير شرعي

*فماجدوي مشقة الحياة التي يسدد ثمنها المواطن

*ثم يذهب ذلك السداد ليستفيد منه نيجري دخل البلد بالفوضي

*تلك الفوضي مكنت الاجانب المخالفين من التقديم بكل جرأة لسلطات الاراضي ونيلها والسكن فيها وانشاء تجمعات كمان

*تجمعات تصدر الجريمة والمرض والغرض

*ايها الناس

*ان منظمات التسول المنتشرة حتي الواحدة صباحا بجميع تقاطعات البلد دي

*اطفال ونساء ورجال

*ودفارات ترحلهم

*ممكن تلقي واحدة تتسول وهي تحمل طفلا ملبساهو بامبرز

*والمواطن الذي تمد يدها اليه طالبه من فضله

*يكون طفلو بايت القوي و(بتقشة) بالحجر مشمتا او بربحة

*هذه المنظمات يديرها مجرمون يسخرون اولائك الاجانب للتسول حينا وقد يسخروهم للجريمة احيانا اخري

*من كل الدول بالذات دول غرب افريقيا تتكون تلك العصابات المنظمة

*وقبل ان يسوء الحال اكتر

*نرجوا تدخل السلطات وتخليص تقاطعات البلد من خطر المرض والتسول المنظم وعصابات الاتجار بالبشر

*ايها الناس

*ماذنب المواطن كي يقتسم لقمة العيش مع اجنبي دخل البلد بصورة غير شرعية

*وماذنب الحكومة لتدعم علاج مواطني دول اخري ورغيفهم

*بل وحتي جاز الدفار الذي يرحل منظمات التسول المنظم

*القصة محتاجة وقفة واعادة للرصة

*ايها الناس

*معظم المخالفون للاقامة يعملون في مهن هامشية

*عمال مطاعم او عمال منازل

*الواحدة بتوفر من دخلها شهريا بين خمسين لمية دولار

*لانها ساكنة مع ناس البيت

*وبتاكل معاهم

*وتشرب وتتعالج ملح

*ماتتقاضاه تحولو دولار وترسلو بره

*هو نحنا خلاص دولارنا مكفينا يعني؟؟؟؟

*وفيهن واحدات ناسبننا بي ورق

*وواحدات سبق النسب الورق

*وواحدات بوكو حرام

*يا حكومتنا

*كلمناك

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*لف وشوف شوارعنا وصوانينا

*مليون شحات حاتلقي

*مافيهم واحد منينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال يعني مانستبعد كلب كمروني يداقسنا في جزارتنا الفي حارتنا وتاني يوم يطلع رقم وطني

والي لقاء

سلك