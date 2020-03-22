مزارعو الجزيرة: ندرة الجازولين تخيفنا أكثر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل لـ(السوداني) إنهم يتخوفون من عدم توفير الجازولين أكثر، لافتين لأهميته في حصاد القمح ، مؤكدين تواجدهم مع العمال بالغيط والاستمرار في عمليات الحصاد ، كاشفين عن مطالبة إدارة المشروع بسداد المديونية نقداً قبل إكمال عمليات الحصاد، مناشدين مجلس الوزراء ووزارة الزراعة الاتحادية وإدارة مشروع الجزيرة بالوقوف معهم لإكمال عمليات الحصاد.

وكشف رئيس الجمعية التخصصية قسم الماطوري مكتب ري الناير بالجزيرة المزارع دفع الله الكاهلي عن مطالب إدارة المشروع للمزارعين الذين تم تمويلهم عبرها بسداد مبلغ التمويل (المديونية) نقداً قبل بداية الحصاد ، وقال لـ (السوداني) إن هذا القرار لم يحدث من قبل وفي المواسم السابقة كان المزارع يقوم بالسداد بعد الانتهاء من حصاد المحصول نقدي أو عيني، كاشفاً عن تعرض القمح للأتربة والعواصف وارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على الإنتاج، لافتاً لعدم البدء فعلياً في الحصاد بسبب غياب المفتشين بالغيط، مؤكداً على أن الحصاد يواجه مشاكل عديدة أبرزها انعدام الجازولين بجانب عدم التعاقد مع أصحاب الحاصدات، وأضاف: تم حصاد 3 أفدنة بمبلغ 7 آلاف جنيه بدلا عن 3 آلاف جنيه بسبب عدم وجود ضوابط للحصاد ، منوهاً لوجود حاصدات كافية لحصاد القمح بجانب انعدام الخيش الذي وصل منه لقطاع الجزيرة 2 ألف بالة فقط من جملة الكمية المطلوبة 15 ألف بالة، وقال الكاهلي إن المزارعين قد يواجهون مشكلة في ترحيل المحصول من الغيط للمخازن بسبب انعدام الجازولين والذي قد يرفع من تكلفة الترحيل، مؤكداً عدم تأثر الحصاد الذي بدأ بنسبة 3% بالمشروع بتفشي مرض كورونا.

وأشار لتواجد المزارعين والعمال وأصحاب الحاصدات بالغيط ولا يوجد أي تخوف من تفشي المرض، مناشداً المسؤولين بالوقوف مع المزارعين في مرحلة حصاد المحصول الاستراتيجي والذي واجه مشاكل منذ بدايته وحتى حصاده.

وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل أحمد عبدالرحيم عدم تأثر بداية الحصاد بتفشي المرض، مؤكداً استمرار العمل في الحصاد بتواجد المزارعين والعمال بالغيط، مشيراً إلى أن المزارعين يواجهون تحديات كبيرة في الحصاد ذلك لجهة انعدام الجازولين وعدم عمل عقودات مع أصحاب الحصادات بجانب مشكلة الخيش التي وصل منها عدد قليل لا يتناسب مع كمية الإنتاج ، مناشداً الجهات المسؤولة على رأسها مجلس الوزراء بالنظر إلى هذه المشكلة لتفادي مخاطر الحصاد خاصة أن القمح حالياً يتعرض للاتربة وارتفاع درجات الحرارة.

و أشار المزارع بمشروع الجزيرة القسم الشمالي محمد سعيد لعدم تأثر عملية الحصاد بفيروس كورونا.