رسميا فض معسكر المنتخب الوطني.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ لاعبو المنتخب يشاركون في حملة التوعية ضد فيروس كورونا

▪︎ خارطة الطريق والاجندة القادمة تتوقف على الوضع الصحي

▪︎ الصراعات الهلالية لمصلحة من ؟ الهلال الكيان ام الأفراد ،،!!

▪︎ التجديد مهم والمجرب لا يجرب من جديد قالتها الجماهير ،،!!؟

▪︎ المعارضة ظاهرة صحية ولكن كيفية الممارسة الصحيحة ،،

▪︎ لماذا تنهار معظم المجالس المنتخبة ولا يكمل البعض دورته ،،!!؟

▪︎ الاباتشي عماد محسن ضحية السياسات الإدارية الخاطئة في الهلال !!؟

▪︎ العراقي ورغم الظلم يودع بصورة حضارية ويشيد بالهلال ،،

▪︎ الفاتح النقر ظلم الاباتشي ؛ لعب أساسيا افريقيا وركنه محلياً والهدف معلوم ،!؟

▪︎ الهلال يفقد نجمه دراج حتى نهاية الموسم الكروي ،!؟

▪︎ اجتماع حاسم للجنة المسابقات ومصير الشكاوي والعقوبات تهدد الفلاح من جديد ،!!؟

▪︎ سوداكال وثورة التصحيح المريخية والخطير في ملف الاستثمار ،،!!؟

▪︎ الاتحادات الأوربية ورحلة العودة من جدبد مطلع ابريل القادم ،،!!

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# رسميا وجه اتحاد الكرة لجنة المنتخبات بفض معسكر المنتخب الوطني ،،

وبالفعل غادر اللاعبون بعد التقسيمة الداخلية صباح امس الجمعة

وكان الاتجاه ان يأخذ اللاعبون راحة الجمعة والسبت على ان يعودوا ويواصلوا المعسكر،،

ولكن تعميم وزارة الشباب والرياضة والتوجيه بفض المعسكر وإيقاف التدريبات ، جعل الاتحاد يوجه اللجنة ، وهذا ما أكده نائب الرئيس للشئون المالية والاستثمار نصر الدين حميدتي بالامس لقناة بي ان سبورتس من ان المعسكر فض مباشرة وغادر اللاعبون الفندق بعد مران الامس الصباحي ،،

كان الاتحاد يعتقد في ان إيقاف النشاط يتعلق بالجانب التنافسي فقط والذي أوقف بالفعل ، ولكن بعد الاستمرار في تمارين ومعسكر المنتخب جاء التوجيه مجددا ، وكان من المفترض ان ينفذ مباشرة من يوم الخميس امس الاول. لكن انتظرت لجنة المنتخبات حتى صباح الجمعة نهاية المرحلة الاولى من الأعداد والتى اختتمت بتقسية بين اللاعبين ،،

واليوم تعقد لجنة المنتخبات اجتماعا بالجهاز الفني لوضع تصور للمرحلة القادمة ، ما بعد انتهاء أزمة الوضع الصحي ،،

اعتقد ان فترة المعسكر الاولى كانت ناجحة برغم ما شاب الاختيار من سلبيات تمت بعدها بعض المعالجات والإضافات ،ومن المحترفين حضر لاعب واحد فقط ومن الواضح ان الظروف الصحية الاخيرة وأحد من الاسباب ، ولكن لجنة المنتخبات مطالبة بالاجتهاد اكثر في المرحلة القادمة لحسم هذه المواضيع مبكرا ،،

تحديات كبرى تنتظر المنتخب في المرحلة القادمة

حسنا ونصرالدين حميدتي يتحدث عن الأدوار التى يمكن ان يلعبها الاتحاد والمنتخب في الأزمة الصحية ودعم كل الحملات التى تقود للسيطرة والحد من انتشار الوباء

وكان عدد من نجوم المنتخب قد أطلقوا حملات ،كل على طريقته دعما وتبصيرا بالارشادات ودعما للأسر المتأثرة ، وظهر هنا اطهر الطاهر ورسالة صوتية عبر صفحته ومداعبات بصندوق المناديل ككرة مع المهارات وزميله السمؤال ، وكان الشعلة قد اعلن عن تبرعه بكفالة مائة أسرة ودعمها ،،

ومن الواضح ان هذا سيكون ديدن بقية اللاعبين ،،

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الحراك الهلالي في الساحة

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# ونعرج للهم الهلالي وما تشهده الساحة الهلالية هذه الايام من حراك كبير مع اقتراب موعد الانتخابات ،،

خبر من مصادر خاصة في الجوهرة الرياضية فجر الموقف في الهلال ورئيس الهلال لن يترشح ، وسرعان ما تحرك انصار الرجل ومن حوله. جاء الخبر الجديد ان الكاردينال سيترشح ، وطبعا هذا من حقه وهو وحده الذي يحدد ما اذا كان يريد الترشح ام لا ،،،وقد يكون الخبر الاول صحيحا فكم وكم وكم من مرة اعلن ذلك بل انه اعلن بانه استقال ولكن سرعان ما عاد بعد ضغوط واجتماعات للمجلس الاستشاري المناصر له ،،

ويحدث كل هذا في وقت ان تنظيم اخر ويمكن ان نقول معارض بحكم اختلاف سياساته وعدم رضاه عن الطريقة التى يدار بها الهلال حاليا ،،

وفي نفس الوقت صدر بيان عن الاولتراس وإنهاء الاعتصام الذي يقولون بانه أدى أهدافه وأوصل رسالته ،،

الاهم في الرسالة انه لا يوجد اجماع على الكاردينال ،،

وحتى المجموعة الناشطة هذه الايام لاحظ جمهور الهلال بان من خلال التسريبات هناك اسماء تقليدية سبق وان أخذت فرصتها وجربت ولم تحقق شيئا شانها شان اي مجلس سابق انهارت وتصدعت ولم تكمل دورتها اما حلت او أجبرت على الاستقالة حتى على مستوى الأعضاء ، يجب ان تعطى الفرصة لوجوه جدبدة ،،

الاسماء الكبيرة ومن تقلدوا الرئاسة من قبل اعتقد مكانهم المجلس الاستشاري والذي يجب ان يكون مستقلا عن مجلس الادارة حتى ولو تم تعديل النظام الاساسي للنادي ، ونلاحظ ان بعض الاسماء ومنذ ان تغادر اما أصبحت معارضة او انزوت بعيدا دون دعم او مشورة او مشاركة ، بل ان البعض يعارض على طول ويفتعل المشاكل والعراقيل وهكذا برغم ما اخذه من فرص وسوانح ،،،الكل له ايجابياته وسلبياته ،،،،

وهنا نأتي لفهم المعارضة والتى يجب ان يكون هدفها مراقبة عمل المجلس حتى يكون المجلس جادا وفاعلا بحكم هذه المراقبة ، اما محاولة الهدم وعرقلة فريق الكرة والتهليل للخسائر فان هنا يقفز السؤال مباشرة ، هل اهداف المعارضة شخصية ام من اجل الكيان ،،

وكثيرون يرون انه حتى الرئيس الحالي الكاردينال أخذ فرصته من خلال دورتين وان الأوان ان يبتعد ويعطي الفرصة لغيره اذا كان من خلال ٦ سنوات تقريبا ظل يكرر في سياسات خاطئة لم تقدم فريق الكرة وهو الأساس في كل شيء ، عدم استقرار للمدربين والمحترفين ، وحتى ضياع العديد من الصفقات ولاعبي الفريق المميزين ،،كما انه لم يصل لمرحلة القبول من كل القاعدة وما الاعتصام الاخير ببعيد عن الأذهان ،،وكذلك فقدان قضايا وشكاوي ، وبطولات وخصم نقاط وخروج افريقي بالحكام دون فعل شيء او التأثير على الفيفا ،،

الكاردينال يكفيه مشروع الجوهرة الزرقاء وهو الأساس ، ومن ياتي بعده يواصل في بقية المشاريع التى أعلنت ولم تنفذ حتى الان ،،

الكاردينال مطالب بالراحة وإعطاء الفرصة لغيره ،،،بقناعاته هو وليس بقناعات الآخرين او الموالين الذين يجرونه في كل مرة جرا وورطه جديدة وصرف من لا يخشى الفقر من دون نتائج ،،،

مجلس الكاردينال الاخير شانه شان بقية المجالس المنتخبة ، لم يصمد كمجلس متجانس وحصلت هزات كبرى واستقالات وابتعاد من البعض ،،،وكثرت الطعون والشكاوي ولا تزال ،،،وهل من وقفة هل ،،!!؟

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لحن الختام

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# أنهى الهلال وبالنراضي تعاقده مع المحترف عماد محسن ، وهو ما توقعناه بعد وداع الهلال الافريقي ، بعد مشاركات كاساسي من البدايات اصبح اللاعب يركن في دكة الاحتياطي على المستوى المحلي ،،حتى كره في الكرة ووصلوا به لما يريدون ،،ولو لم يحدث هذا لما كان الكاردينال الذي نعرفه ،،ودائما التكلفة والدولارات والهلال بدون التزامات ،،

الخطأ دائماً اداري ، تسجيل في التكميلية وبعد ان لعب الهلال افريقيا نصف المباريات ، كان تحدى كبير للاعب في ظل تخبط اداري وعدم استقرار للمدربين ،،

اعتقد ان النقر ظلم اللاعب كثيراً وحقق الهدف المنشود ،،

صحيح ان اللاعب لم يكن في حجم الضجة التى اثيرت حوله ولكن كان له دوره في النهاية في النقاط العشر التى حصل عليها الهلال ودوره والهلال متصدر الممتاز ويمكن ان يكون له ادوار اكبر لو أتيحت له الفرصة بالكامل وليس الاستهداف والتقليل من شانه ومحاربته ، ومع هذا كان اللاعب مثاليا. ابن أصول وهو يودع الهلال ويقول بانه افضل فريق افريقي ،،

_ مخالصة الاباتشي واحدة من السياسات الهلالية الخاطئة تجاه المحترفين باستمرار ،،

# اجتماع حاسم للجنة المسابقات اليوم بعد تأجيله من الاربعاء الماضي وهناك العديد من الأجندة تتعلق اولا بالشكاوي في الممتاز ، وهناك التقارير المصاحبة وحالات الشغب خاصة الفلاح والمعرض مجددا للعقوبة لعدم اكتمال المباراة وتحويل احداث ضرب مساعد الحكم للجنة الانضباط ً،وكذلك سيبحث في امر الممتاز وخارطة الطريق الجديدة بعد الأحداث الصحية الاخيرة

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الحالة 1

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# خضع اخيراً نجم الهلال دراج لعملية جراحية بمستشفى علياء ، عملية غضروف في الركبة ، بعد ان طال غيابه منذ الاصابة والمشاركة الافريقية ، إهمال كبير

الان وبعد العملية سيغيب اللاعب لثلاثة اشهر ، ستكون نهايته مع الكرة لهذا الموسم ،،

نتمنى له الشفاء العاجل والعودة أقوى وافضل في الموسم الجديد والذي حتما سيحتاج لفترة تأهيل ،،

_ الهلال في الفترة الاخيرة عانى من الاصابات والتى أبعدت نزار حامد وعمار الدمازين ،،

# في المريخ عودة سوداكال وممارسة نشاطه الكروى مع مجلس المريخ حركت الساكن ، والان الهم الاكبر لجنة الاستثمار والصلاحيات الكبيرة التى تتحرك فيها وتوقيع عقودات من دون موافقة مجلس الادارة حسب الأخبار او قرار تكوين اللجنة والمطالبة بالتحقيق ورفع تقريرها ،،

ويقال ان الأخطر في كل هذا الاتجاه لرهن منشآت المريخ في عمليات تموينية لصالح الاستثمار في النادي ،،

وكلام كثير حول حوض السباحة وايجاره لعشرين سنة ، وكذلك كلام حول عقد قناة المريخ ونسبة نادي المريخ ،،!!؟ وعقد الزلفاني والاتهامات المتبادلة…

يحلها الشربكة ،،،

# برغم ان الفيروس كورونا لا يزال منتشرا في العديد من الدول وخاصة الأوربية فان بعض الاتحادات أعلنت وحددت مواعيد لانطلاقة الدوري ومواصلته من جديد مطلع أبريل وتحديدا الثالث منه وهي الاتحاد الايطالي والألماني والإنجليزي ،،

يبدو ان الاسبوع القادم كاف على القضاء على الفيروس تماماً ونتمنى ذلك ،،

# كاس الاندية العالمية بالصين ٢٠٢١ اجلت ، لتعارضها مع الموعد الجديد لامم اوربا ٢٠٢٠ بعد ترحيلها لعام ٢٠٢١ ،،

# اللجنة الأولمبية الدولية عللت عدم تاجيل اولمبياد طوكيو صيف هذا العام على أساس ان هناك اكثر من اربع شهور لانطلاقة الحدث ، والوقت كاف لتقييم الموقف والأحداث الصحية اذا دعى الامر لذلك ،،

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الحالة 2

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■ لدحر وقهر وهزيمة كورونا

□ الوقاية خير من العلاج

دي صعبة حيث لا ينفع ندم

▪︎ الزموا منازلكم

▪︎ اتركوا المصافحة

▪︎ابتعدوا عن التجمعات

▪︎اغسلوا الايدي باستمرار

▪︎ التزود بفايتمين C اقله ليمون برتقال

▪︎ شرب الماء الدافيء

▪︎ تسخين الاكل والخبز

▪︎ التشمس لفترات لتطهير الملابس

▪︎تحاشي لمس الاسطح بكافة اشكالها..معدات معادن خشب بلاستيك وغيره..

▪︎العطس في مناديل او اتجاه الكوع..