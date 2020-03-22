شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، فيديو فاضح لشاب وشابة بالقرب من أحد جسور العاصمة الخرطوم .

وأثار الفيديو المتداول بشكل واسع خلال الساعات الماضية ضجة كبيرة واستنكار واسع بين السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي كونه يتنافى مع قيم وعادات المجتمع السوداني المحافظ .

واظهر المقطع المتداول الشاب والفتاة في وضع مخل بالآداب على شارع عام قرب النيل التقط لهما في إحدى أماسي الخرطوم . المادة السابقة مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بأمدرمان…. المقالة القادمة مقترح بتكوين شركات مساهمة عامة لإنتاج وتصدير الذهب

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شاب وفتاة في وضع مخل بالأداب تحت كبري بالخرطوم… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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