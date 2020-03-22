مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بأمدرمان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقى (5) أشخاص مصرعهم في الحال وأصيب (9) أشخاص إصابات مختلفة إثر انقلاب بوكس قادم من منطقة الجموعية جنوب أم درمان ومتجه إلى عزاء بمنطقة ود النيل بمحلية أبو حجار جنوب سنجة، ووقع الحادث مساء أمس بقرية عنيكليبة شمال سنجة. وأوضح وزير الصحة المكلف بسنار بحسب صحيفة المجهر، أنه تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى سنجة، مؤكداً أنه تم ترحيل المصابين إلى مستشفى إبراهيم مالك بالخرطوم بخمس سيارات إسعاف لتلقي رعاية أفضل. وقال شهود عيان إن الحادث جاء نتيجة للسرعة الزائدة للبوكس، مشيرين إلى أنه انقلب عدة مرات قبل أن يصطدم بعمود كهرباء ويحترق بالكامل. يذكر أن هذه المنطقة شهدت حوادث عديدة في فترات سابقة.