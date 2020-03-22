اللجنة المنظمة ترفض شكوتي السوكرتا في لاعبي الهلال والمريخ

الخليج 365 : رفضت اللجنة المنظمة الشكوى التي دفع بها نادي العرب في عدم قانونية مشاركة لاعبي الهلال دفع الله ولاعب المريخ طبنجة وايدت ما جاء في تقرير الحكم بخصوص المباراتين والتي خسرهما العرب.

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