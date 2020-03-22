حظر التجواااال يا سعادتك !.. بقلم زهير السراج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* يقول دكتور مصطفى محمود: ( اذا نزل مؤمن وكافر الى البحر فلن ينجو إلا من تعلم السباحة، الله لا يحابي الجهلاء، فالمسلم الجاهل سيغرق والكافر المتعلم سينجو)!

* ويقول علي الورداني: (عندما ظهرت الكوليرا في عهد الخلفاء العثمانيين منع الحاخامات اتباعهم اليهود من الخروج من منازلهم فنجوا من الوباء، اما المسلمون فقد استفتوا علماءنا فقالوا لهم ( لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) في فهم خاطئ وغريب لهذه الآية الكريمة، فمات عدد كبير وبادت قرى بأكملها من المسلمين في أرض العراق)!

* كتبنا وفترنا، التلفزيون شغال والراديو شغال، وزير الصحة شغال مؤتمرات صحفية و توعوية، كل دكتور يكتب في اتجاه، لكن الاستهتار لا يزال في محله!

* لا فواتح وقفت، ولا أعراس خفت، يا ربي نحن قاعدين في الكورة الأرضية دي والّا في كوكب تاني، يا أخي مع الحاصل ده ناس كوكب المريخ دخلوا في حظر تجوال ( لو فيهو بشر)، خليك من ناس كوكب السودان ده!

* احظرونا يا جماعة عشان خلق الله يفهموا انو ما عندنا امكانات وما عندنا أجهزة تنفس اصطناعي، ما عندنا سراير مستشفيات، ما عندنا مستشفيات ذاتو، ما عندنا دولارات عشان نختها ليكم لمجابهة كارثة .. يا أخي أماتنا ديل من نحنا صغار بقولن ( ربنا يداري الفقر بالعافية )، فاهمين المثل ده؟!

* نحن يا جماعة شعب فقراااااان، كل أربعة أسابيع بنزينا بيقطع، ودقيقنا بيقطع، ما تخلوا يا اخوانا نفّسنا زاتو يقطع، اكسجين ربنا ده زاتو لو جاتنا الكرونا بيقطع … ايوة بتقطع النفس لو جاك الفيروس ده لأنك ح تحتاج اكسجين بي قروش وجهاز تنفس بي قروش، ده لو لقيت أكسجين وجهاز تنفس!

* العنايات المكثفة المتوفرة في المستشفيات الحكومية ما بتصل مية جهاز، والفي المستوصفات الخاصة تكلفة اليوم الواحد بين خمسة مليون لي تلاتين مليون، واحتمال تقعد في الجهاز ده شهرين لا تموت ولا تبقى نصيح!

* يا اخوانا نحنا شعب الجاهل فينا والمتعلم سلوكهم واحد وتفكيرهم واحد، وما عندنا استباق للمصائب عشان كده لازم الجهة المسؤولة تتعامل بي حزم!

* السادة: رئيس المجلس السيادي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الصحة:

* حظر التجوال بيقلل المخاطر وبيحسم المستهترين والمافاهمين … أي زول يتحاوم بدون شغلة ارفعوه في التاتشر وجيبوهوا لينا في الحجر، في الكرنتينا، لا تدقوهوا ولا تسجنوهوا ولا تملوهوا بمبان .. أسبوعين معانا في الحجر لو طلع ما حامل للفيروس اقلاها ح يطلع فاهم شنو وباء صحي!

* حظر التجوال يا سعادتك عشان الناس يفهموا حاجة، افرضوهوا بي ارادتكم قبل ما يفرضوا الفيروس عليكم.. دول كتيرة فرضتوا وهي احسن مننا في كل حاجة .. مدينة البندقية عمرها خمسة الف سنة فيها تلاتة الف وسبعمائة فندق، بدخلها خمسين الف سائح يومي، الآن هي عبارة عن مدينة أشباح .. يا أخي الحرم النبوي في حظر، الجوامع في حظر في السعودية وكل دول الخليج، معظم الدول في حالة حظر تجوال … افهموا يا ناس يا أمة!

* احظر يا سعادتك ما تنتظر كتير، أحظر قبل ما الفاس تقع في الراس، افرضوا حظر التجوال اليوم قبل خراب سوبا، نحنا ما عندنا غير حظر التجوال، انتو عارفين ونحن عارفين والله عارف!

د. احمد الطيب ابراهيم

استشاري جراحة الكلي والمسالك البولية