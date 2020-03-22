وزيرة الشباب والرياضة تغرد حول خلافها مع حميدتي.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة ان ما اثير حول مشاجرة بينها ونائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان حميدتي.

حرب شائعات ستكثر ، وطالبت بعدم الالتفات ليها وان يتوحد الجميع لمجابهة الأزمات التي تمر بها البلاد.

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