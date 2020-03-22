خطر الابعاد يهدد رئيس الهلال

الخليج 365 : كشفت متابعات الدقيقة أن خطر الابعاد عن رئاسة الهلال يواجه الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال بسبب الشكوى التي تقدم بها اعضاء بجمعية الهلال وطالبوا فيها المفوضية بتنفيذ قرار الجهات العدلية القاضي بحرمان الكاردينال من رئاسة الهلال بعد خسارة اشرف للاستئناف الذي تقدم به ضد قرار محكمة الطعون الادارية.

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