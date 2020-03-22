(100) الف دولار تتسبب في أزمة بالمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اشتعلت الاوضاع بالمريخ كثيرا بسبب 100 الف دولار لم يتم تسديدها لمجلس المريخ من نصيب المريخ في البطولة الافريقية وتفيد متابعاتنا الدقيقة أن المريخ لم يتسلم المبلغ المذكور في حين انه وجد ضمن منظومة العمل الاداري بالنادي ويتوقع أن يقوم المريخ بفتح الملف المالي لمعرفة اوجه الصرف والمداخيل في الفترة الماضية.

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