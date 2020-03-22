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التحقيق حول مقتل فتاة على يد شقيقها بالنيل الأبيض

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 22-مارس-2020

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التحقيق حول مقتل فتاة على يد شقيقها بالنيل الأبيض

 

تحقق شرطة النيل الابيض في البلاغ الذي يشير وقائعه الى ان خلافا وقع بين فتاة وشقيقها قام على اثره المتهم بحمل عصا وضربها على رأسها مما ادى لوفاتها في الحال.

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وفور وقوع الجريمة التي كان مسرحها منزل الشقيقين بمدينة تندلتي تم الاتصال بحسب صحيفة الدار بالشرطة التي سارعت الى مسرح الجريمة واتخذت كافة الاجراءات القانونية والفنية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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