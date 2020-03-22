فتاة تشرع في الانتحار بتناولها مادة سامة

التاريخ: 22-مارس-2020 فى : حوادث 9 مشاهدة شرعت فتاة في مقتبل العمر من انهاء حياتها بتناولها مادة الصبغة السامة وذلك بسبب خلافات اسرية لتظهر عليها آثار الاعياء ليتم نقلها الى المستشفى بواسطة اورنيك “8” جنائي. Advertisements واجريت لها بحسب صحيفة الدار عملية غسيل معدة وباشرت شرطة محلية القطينة اجراءاتها تحت المادة 133 من القانون الجنائي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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